Freinsheim.Premiere in Freinsheim: Der Kletter-, Musik- und Naturfilm „Concerto Vertical“ wird am Montag, 16. März, 19 Uhr, erstmals im Freinsheimer Von-Busch-Hof (Von-Busch-Hof 5) gezeigt. Der 30-minütige Dokumentarfilm mit Kletterer Alexander Huber („Huberbuam“) will „die Verbindung von Klettern und Musik, die sich durch die Alpingeschichte zieht, beleuchten und philosophische/geistige Gemeinsamkeiten beider Tätigkeiten zeigen“.

Kerstin Bachtler (SWR) wird moderieren. Alexander Huber, der in seiner Freizeit Klavier spielt und Cellist und Komponist Burkhard Maria Weber, der für Idee und künstlerische Leitung verantwortlich zeichnet und passionierter Kletterer ist, treten im Programm auf. Der Eintritt kostet 17 Euro. mav

