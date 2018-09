Klima Arena sucht Paten

Sinsheim.Der persönliche Beitrag zur Klimaverbesserung, er kostet zwischen 300 und 500 Euro. Wie die Klimastiftung für Bürger gestern mitteilte, sei es fortan möglich, eine Patenschaft für einen der geplanten neugepflanzten Jungbäume in der Klima Arena Sinsheim, in der Nähe der Badewelt und des Stadions der TSG Hoffenheim gelegen, zu übernehmen. „Damit kann sich jeder Einzelne in der Klima Arena engagieren und seinen Beitrag zur Klimaverbesserung leisten“, erklärt Alfred Ehrhard, Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger.

Noch in diesem Jahr sollen demnach 166 Jungbäume gepflanzt werden. Der kleine Wald soll nach Stiftungsangaben aus 26 Baumarten bestehen. Die Reservierung und Vergabe der Bäume erfolgt nach Eingang der Patenschaften. Auf klima-arena.de können Interessierte die für ihre Patenschaft gewünschten Bäume auswählen und reservieren. seko

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018