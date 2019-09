Klimapolitik als Brettspiel

Rhein-Neckar.Was bei Fridays-for Future-Demonstrationen auf bunt gestalteten Plakaten steht, wird im Spiel „Cooling down!“ simuliert und diskutiert. Die Aufgabe: Bis 2050 die weltweiten CO2-Emmissionen um 50 Prozent reduzieren. „Es gibt keine Gewinner und keine Verlierer“, sagt Otto Ulrich, der das Spiel entwickelt hat. Als Regierungsbeamter in der Planungsabteilung des Bundeskanzleramtes in Bonn, hat sich der Physikingenieur und Politikwissenschaftler jahrelang mit dem Thema Klima beschäftigt. „Damals, in den 1970er-Jahren, gab es die Grünen noch nicht“, erinnert sich Ulrich, der heute in Edingen-Neckarhausen lebt.

Für das Kanzleramt habe er regierungsinterne Simulationsspiele entwickelt, das Wissen hierfür eignete er sich im Studium an. Mit seinen Kollegen und Wissenschaftsfreunden war er sich einig: „Wir müssen das Thema Klimawandel an den Familientisch bringen.“ In Kooperation mit verschiedenen UN-Sekretariaten, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, der Welthungerhilfe und dem Wuppertal Institut – die Liste ist lang – entwickelte er „Cooling down!“ als „Weltklima-Simulationsspiel“. 2009 ist es erschienen.

Die Spieler organisieren sich einfach beschrieben in sechs Gruppen und nehmen die Rolle der sechs Weltregionen ein: Nord- und Südamerika, Europa, Russland, Afrika sowie Asien. Das Spielbrett abschreitend, sehen sich die Spieler mit vielen Ereignissen konfrontiert. Regelmäßig müssen sie Ereigniskarten – Katastrophen-, Bildungs- oder Feuerkarte – ziehen und sich für oder gegen ein ökologisches Handeln entscheiden. Der Würfel ist der Taktgeber für den CO2-Pfad, „Nobel“ heißt die Währung des Spiels.

Ein Beispiel für die blaue Feuerkarte: Die Staaten geben im Jahr 5,2 Billionen Dollar an Subventionen für die Öl- und Kohleindustrie aus. Sollten die Subventionen gekürzt werden und Millionen Arbeitsplätze werden vernichtet? Ja, Zukunft braucht Klima – gehe im CO2-Pfad zwei Felder weiter. Nein, jetzt Arbeit zu haben ist wichtiger – nimm 500 Nobel. „Die Weltprobleme sind in Karten aufgelöst“, beschreibt es Ulrich. „Die Spieler müssen in einen klimapolitischen Dialog treten, diskutieren, abwägen und zu einem Konsens kommen.“

Es geht um Korruption, Energieeffizienz, Gentechnik, die Besteuerung von Flügen, Hungerindex, Katastrophen- oder Artenschutz. Die Spieler stehen unter Druck, die Zeit rennt und sie wissen: Die Simulation beruht auf realen, wissenschaftlichen Daten, wie sie auch die Delegierten der echten Weltklimakonferenzen vorliegen haben. „Deshalb setzt das Spiel auch Wissen voraus. Am besten wird es ab der elften Klasse gespielt“, rät Ulrichs Lebensgefährtin Nana Tsiklauri. Sie arbeitete noch vor einigen Jahren als Bewegungstherapeutin an der Waldorfschule in Heidelberg – der Grund, wieso die beiden von Bonn in die Rhein-Neckar-Region gezogen sind.

Alles ist durchdacht: Nicht nur der Hintergrund von „Cooling down!“ ist nachhaltig, sondern auch die Entstehung. Das Material wurde klimaneutral hergestellt und die Teile in einer Behindertenwerkstatt in der Eifel konfektioniert. Die Stoffbeutel, in denen die Würfel aufbewahrt werden können, wurden fair in Indien produziert. „Da ist kein bisschen Plastik drin“, sagt er.

Bewusstsein fehlt

Mit „Cooling down!“ sei Ulrich früher viel gereist. In Deutschland, Indien oder Korea hat er es mit Schülern und Studierenden gespielt. Heute sei es ruhiger geworden. Erst vergangenen Freitag nahm er bei den Fridays-for-Future-Protesten in Heidelberg teil. „Ich finde es toll, dass so viele junge Menschen für das Klima auf die Straßen gehen. Aber das reicht einfach nicht. Sie müssen den gesamten Prozess durchmachen und die Situation, die heute auf der ganzen Welt herrscht, am Tisch simulieren.“

Das beschlossene Klimapaket bezeichnet Ulrich als „Kompromisspapier“. „Das Bewusstsein fehlt und das Verhältnis zur Muttererde ist gestört. Die innere Kaputtheit der Menschen ist der Grund, wieso so viel Technik und so viele Produkte in die Erde gebracht werden.“

Auch den Parteimitgliedern in der Bundesregierung legt er ans Herz „Cooling down!“ mal gemeinsam zu spielen – um endlich die richtigen Entscheidungen zu treffen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019