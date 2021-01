Klimaschutz auf lokaler Ebene

Neustadt.Ein heißer Sommerabend mit einer Diskussion über den Klimawandel und die Sorge um den Nachwuchs hat Marco Fraleoni aus Hambach und Frank Luschnat aus Diedesfeld auf die Idee gebracht, „selbst etwas zu tun“. Daraus ist das „Green Camp Neustadt“ entstanden – eine offene Informations-, Mitmach- und Vernetzungsinitiative, die sich auf die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Neustadt fokussiert. Gegründet im Mai 2020 ist das Green Camp nun einer von drei gleichberechtigten Preisträgern des Umweltpreises der Stadt Neustadt.

Außerdem hat das ehrenamtliche Team, das auch einen Newsletter herausgibt, Verstärkung bekommen: Astrid Waller (Mußbach), Christoph Fuhrbach (Kernstadt) sowie Margret Wesely aus Gimmeldingen unterstützen die Internetplattform, die über den lokalen Umweltschutz informiert. Wie die Initiative mitteilt, sind die Neuen durchaus „vorbelastet“. So seien alle Unterstützer seit vielen Jahren in unterschiedlichen gesellschaftlichen und sozialen Initiativen tätig. Astrid Wallner zählt zu den Gründungsmitgliedern der 2015 ins Leben gerufenen „Solawi Akazienhof“ – einer lokalen landwirtschaftlichen Erzeugergemeinschaft. „Ich möchte die ‚grünen Aufbrüche‘ engagierter Aktionsgruppen in meiner Stadt mit Tatkraft und meinem breiten Netzwerk noch aktiver unterstützen.“ Ein weiteres Ziel sei es, ein echtes Camp mit lokalen Nachhaltigkeitsakteuren und Bürgern zu organisieren.

Christoph Fuhrbach – der wegen seiner Leistungen im Radsport über Neustadt hinaus bekannt ist – engagiert sich für eine nachhaltigere Zukunft. Zudem möchte er das Wohlstandsgefälle zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden verringern. Kommunikationsexpertin Margret Wesely ist zum Green Camp gestoßen, „um möglichst viele Menschen über ‚grüne‘ Themen in der Stadt zu informieren.“ Die überzeugte Radfahrerin vermeidet mit ihrer Familie Müll und kauft möglichst nachhaltige Produkte ein.

Derzeit unterstützt das Green Camp die Verwaltung bei der Organisation des Stadtradelns und war Teil des interdisziplinären Teams, das die Bewerbung von Neustadt als „Smart City“ erarbeitet hat. sin

