Klinik-Eindringling entlarvt sich selbst

Speyer.Ein 43-Jähriger hat in Speyer versucht, in das Vincentius-Krankenhaus einzudringen und sich anschließend selbst bei der Polizei entlarvt. Der Mann habe über den Lieferanteneingang in die Klinik gelangen wollen, teilte die Polizei gestern mit. Als er merkte, dass eine Krankenschwester ihn beobachtet, habe er nach ihr getreten und geschlagen.

Doch die 34-Jährige wehrte sich bei dem Vorfall am Montagabend und schlug den Mann in die Flucht. Später am Abend meldete er sich selbst bei der Polizei und wollte Anzeige gegen eine gewalttätige Krankenschwester erstatten. Mit seiner eigenen Tat konfrontiert, gestand er schließlich seine Schuld ein und wurde auf freien Fuß gesetzt. lrs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018