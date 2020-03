Kliniken der Region bereiten Notquartiere vor

Rhein-Neckar.Für den Fall einer massiven Corona-Ausbreitung in Ludwigshafen soll die Eberthalle als Notquartier für das Klinikum bereitstehen. Die Stadt bereitet nach Informationen dieser Zeitung eine Unterkunft mit 200 Feldbetten vor. Die Verwaltung gab am Montag dazu keine Stellungnahme ab und kündigte Informationen für den Dienstag an. Nach der Absage von Veranstaltungen und den

...