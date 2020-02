Klöckner erhält Orden

Mannheim/Schifferstadt.Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat am Montagabend in Schifferstadt den Pfälzer „Saumagen-Orden“ erhalten. Bei ihrer Ankunft wurde die 47-jährige frühere Deutsche Weinkönigin von Dutzenden Landwirten empfangen, die seit Monaten für einen Kurswechsel in der Agrarpolitik demonstrieren. Die Politikerin sprach vor dem Festakt rund 20 Minuten mit den Bauern. Die Laudatio auf Klöckner hielt der Preisträger von 2019, Sänger Gunther Emmerlich. Gestiftet wird der Orden von der Schifferstadter Karneval- und Tanzsportgesellschaft „Schlotte“. red

