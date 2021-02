Kloster Lorsch feiert ab Herbst

Lorsch.„Geschichte schöpfen – Quellen aus einem Brunnen“ heißt die Sonderausstellung, die ab Herbst im Kloster Lorsch zu sehen sein wird. Das haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (SG) bekanntgegeben. Außergewöhnliche Funde von Skulptur- und Architekturfragmenten sollen dabei gezeigt werden. Damit will die SG auch die Aufnahme als Weltkulturdenkmal feiern: 1991, vor 30 Jahren, wurde der frühmittelalterliche Klosterkomplex in die Liste des Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Zudem soll noch vor einer Feierstunde im Dezember der bisher umfänglichste wissenschaftliche Tafelband zum Kloster und seinen Bauten veröffentlicht werden. her

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.02.2021