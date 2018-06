Klosterschänke öffnet bald

Anzeige

Wegen der Bauarbeiten könnten während des 19. „Limburg-Sommers“ mit seinen 15 kulturellen Veranstaltungen die Besucher nicht wie in früheren Jahren bewirtet werden. „Wir gehen davon aus, dass die einzelnen Veranstalter in eigener Regie dafür sorgen, dass die Gäste etwas zu essen und zu trinken bekommen,“ berichtet die Dürkheimer Kulturdezernentin Heidi Langensiepen. „Aber der kostenlose Shuttle-Verkehr aus der Stadt auf die Limburg ist nicht behindert.“ Die Busse fahren ab dem Wurstmarktplatz und vom Busbahnhof zur Klosterruine und nach den Veranstaltungen wieder zurück. Den Auftakt feierte das beliebte Kulturspektakel bereits am Wochenende mit der Premiere der Molière-Komödie „Der eingebildete Kranke“ durch das Theater an der Weinstraße. Das Ensemble spielt freitags und samstags und nutzt die Limburg auch am 15./16. Juni, 22./23. Juni und 29./30. Juni als Kulisse. Die Tickets kosten zwischen zwölf und 18 Euro.

Musik, Theater und Comedy

Auch das Palatia Jazz-Festival ist in der Klosterruine zu Gast, so gibt es am 28. Juli ein Doppelkonzert mit „No Jazz“ und der Kultband „Incognito“ (19.30 Uhr). „Wir rechnen mit einem vollen Haus – der Vorverkauf ist ungewöhnlich stark angelaufen“, berichtet Organisatorin Yvonne Moissl. Das gelte auch für die „Beatles-Night“ mit der Band „Re-Beatles“, die im Original Outfit, mit authentischen Stimmen und nahezu identischem Sound der weltberühmten „Pilzköpfe“ aus Liverpool die Ruine rocken will. Zudem gehören klassische Musik mit der „Nacht der Tenöre“, Pop und Pfalz-Comedy zum Programm des Limburg Sommers. „Da ist für jeden Geschmack das Richtige dabei“, so die Organisatorin.

