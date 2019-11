Knabenchor tourt durch die Region

Rhein-Neckar.Der russische Knabenchor aus Dubna ist von 28. November bis 7. Dezember mit acht Auftritten im Rhein-Neckar-Kreis zu Gast. Beginn ist am Donnerstag, 28. November, 18.30 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche in Sinsheim.

Anschließend singt der Chor am 30. November, 18 Uhr, im Kulturhaus Wiesloch, am 1. Dezember, 17 Uhr in der kath. Kirche Epfenbach (mit Junger Philharmonie Rhein-Neckar), am 3. Dezember, 18.30 Uhr, in der Peterskirche in Weinheim, am 4. Dezember, 18.30 Uhr in der Lutherkirche in Edingen-Neckarhausen, am 5. Dezember, 18 Uhr, in der Kirche St. Nikolaus Plankstadt, am 6. Dezember, 18 Uhr in der ev. Kirche Meckesheim und zudem am 7. Dezember, 18 Uhr, im Speyerer Dom. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.11.2019