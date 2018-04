Knapp 1300 Demonstranten in Kandel - Übergriffe im Zug

Anzeige

Bei der Kundgebung des rechtspopulistischen Lagers sagte der Versammlungsleiter Marco Kurz, in den vergangenen drei Monaten habe sich sehr viel bewegt. "Wer hätte gedacht, dass der Name Kandel noch heute deutschlandweit in den Medien erscheint und unsere Arbeit inzwischen eine wichtige Rolle in der breiten Kritik an den Vorgängen im Land übernommen hat." Die Demonstranten trugen neben Deutschlandfahnen auch Transparente mit der Aufschrift "Integration ist eine Lüge", "Merkel muss weg" und "Stopp!! dem Moscheen-Bau". Zudem erschollen Sprechchöre mit den Slogans "Festung Europa, macht die Grenzen dicht!", "Wir sind das Volk" und "Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen". Ursprünglich waren nur 200 Teilnehmer zu der Aktion erwartet worden.

Die Gegendemonstranten konterten mit den Rufen "Nazis raus" und "Hoch die internationale Solidarität". Sie trugen Transparente mit Aufschriften wie "Frauenrechte statt rechte Frauen" und "Refugees welcome". Ursprünglich hatten die Vertreter des linken Spektrums sieben Versammlungen angekündigt, fünf davon waren aber wieder abgesagt worden - vermutlich, weil die Veranstalter mit dem zugewiesenen Ort nicht einverstanden waren.

Kandeler Bürger klagten unterdessen darüber, dass Ortsfremde in der Stadt ihre politischen Versammlungen abhalten. "Für die Stadt ist das eine Katastrophe", sagte ein 50-Jähriger. "Wir fühlen uns schon schwer missbraucht", sagte ein 78-jähriger Geschäftsmann. Handel und Anwohner litten massiv unter den Umständen, sagte eine Vertreterin des Gewerbevereins. Manche Händler hätten an den Demonstrationssamstagen Umsatzeinbußen bis zu 100 Prozent gehabt. Vor zwei Wochen hatten 3000 Menschen in Kandel demonstriert, am 3. März waren es 4500 gewesen. (dpa/lrs)