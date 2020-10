Knapp 3800 Schüler vor Ferienstart in Quarantäne

Rheinland-Pfalz.Kurz vor dem Start der Herbstferien ist eine vierstellige Zahl an Schülern in Rheinland-Pfalz in Quarantäne. Insgesamt seien es zum Stand Donnerstag (8. Oktober) 3799 gewesen, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums in Mainz am Freitag mit. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Als infiziert gelten demnach 102 Schüler im Land. In Quarantäne sind damit bei insgesamt rund 521 000 Schülern deutlich weniger als ein Prozent der Schüler.

Unter den Lehrern sind demnach ebenfalls zum Stand Donnerstag 454 in Isolation gewesen, zehn von ihnen gelten als infiziert mit dem Coronavirus. Lehrer zählt Rheinland-Pfalz insgesamt ungefähr 41 000. Geschlossen waren zum 9. Oktober, dem letzten Schultag vor den zweiwöchigen Herbstferien in Rheinland-Pfalz, nach Angaben der Aufsichtsbehörde ADD drei Schulen: die Realschulen plus in Rheinbrohl (Kreis Neuwied) und Bendorf im Kreis Mayen-Koblenz sowie die Crucenia Realschule plus in Bad Kreuznach.

