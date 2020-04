Kneipenstühle vor dem Dom: Gastronomen üben stillen Protest

Speyer.Mit leeren Stühlen haben sich Speyerer Gastronomen am Freitagnachmittag einer bundesweiten Aktion angeschlossen, die auf die Not von Restaurantbetreibern, Kneipenbesitzern und Hoteliers hinweisen soll. Vor den Dom hatten Initiator Jürgen Wessa (Wirtshaus am Dom) und seine Kollegen rund 70 leere Sitze aufgestellt, um zu zeigen, dass sie mit die größten Opfer in dieser Krise bringen müssten. Gastronom Philipp Rumpf (Alter Engel) sagte: „Viele müssen sich hoch verschulden. Wir brauchen Hilfe.“ Die Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent ab 1. Juli sei ein erster Schritt, so Rumpf. Die Wirte befürchten, dass sie nach der noch nicht feststehenden Wiedereröffnung durch die Rezession weiter leiden müssten. „Wir können unsere Umsätze nicht nachholen“, so der Restaurantbetreiber. sal (Bild: Philipp Rumpf)

