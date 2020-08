Kochshow aus Landauer Pfarrhaus

Rhein-Neckar.Rotkohlschnitzel, Erbsen-Espuma, Feigeneis: Mit einem vegetarischen Menü senden das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz einen Gruß aus der Küche. In einer Online-Kochshow stehen die protestantische Oberkirchenrätin Dorothee Wüst und der katholische Dekan Axel Brecht gemeinsam am Herd in der Küche seines Landauer Pfarrhauses. Die Sendung auf der Plattform Youtube ist unter http://bit.ly/Bistum_Speyer oder https://www.youtube.com/user/evkirchepfalz abrufbar. Sie ist Auftakt der ökumenischen Aktion „Trendsetter Weltretter“.

Das gemeinsame Essen – die „Mahlgemeinschaft“ – stehe am Ursprung des christlichen Glaubens, erklärt Axel Brecht im Video. Der Dekan hat bei vergangenen Auftritten bereits Erfahrung als TV-Koch gesammelt. Gemeinsam mit Dorothee Wüst verarbeitet er regionale, saisonale und meist biologisch angebaute Lebensmittel, das Gemüse stammt vom Bio-Bauernhof. Während sie kochen, sprechen Brecht und Wüst über Einkaufsmöglichkeiten, Geschmäcker aus der Kindheit und das richtige Kochzubehör.

Vom 7. September bis 4. Oktober läuft die Mitmachaktion „Trendsetter Weltretter“. Damit werben die pfälzischen Kirchen dafür, etwas Neues auszuprobieren, lustvoll und anders zu essen – aus Achtung vor Tieren, Pflanzen und Menschen. Alle Interessierten erhalten tägliche Impulse per E-Mail, über Facebook oder die Webseite zur Aktion. Zudem sind Veranstaltungen geplant, soweit die Corona-Regeln es zulassen: Am 4. September findet etwa der ökumenische Tag der Schöpfung in Landau und als Online-Gottesdienst statt. red/fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.08.2020