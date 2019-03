Köchin stellt Buch vor

Bobenheim-Roxheim.Ihr neues Buch „Bienenleben – vom Glück, Teil der Natur zu sein“ stellt die prominente Köchin, Bio-Bäuerin und Imkerin Sarah Wiener am Sonntag, 24. März, 19 Uhr, in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Halle (Jahnstraße 6) in Bobenheim-Roxheim vor. Wiener nimmt ihre Zuhörer dabei mit auf eine Reise durch den Lebenszyklus eines Bienenvolkes und erzählt, welche Bedeutung das Imkern und die Beschäftigung mit den Bienen für sie haben. Karten für die Veranstaltung, zu der Kreisbeigeordneter Manfred Gräf und Bürgermeister Michael Müller einladen, sind zum Preis von zwölf Euro bei der Bobenheim-Roxheimer Gemeindeverwaltung erhältlich. Infos gibt es unter Tel. 06239/939-110 oder -1109. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019