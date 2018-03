Kölner Klinik sammelt Geld

Anzeige

Walldorf/Köln.Der schreckliche Unfall am Rosenmontag auf der A 5 kurz vor dem Walldorfer Kreuz hat fast eine ganze Familie aus dem Leben gerissen: den 51-jährigen Vater, die 46-jährige Mutter, die zwölfjährige Tochter. Nur die 15-jährige Tochter überlebte den Unfall schwer verletzt. Die Uniklinik in Köln bestätigte gestern Medienberichte, wonach es sich bei den Opfern um die Familie zweier Mitarbeiter handelte. Der 51-Jährige begleitete als Sozialpädagoge Patienten mit Mukoviszidose, seine Frau war in der Kinderonkologie als Kunsttherapeutin tätig. „Wir sind schockiert und tief betroffen“, schreibt der Vorstandsvorsitzende der Uniklinik, Edgar Schömig.

Auf Initiative der Kollegen des Ehepaars hat die Klinik für die hinterbliebene 15-jährige Tochter ein Spendenkonto eingerichtet. Damit soll das Mädchen zumindest finanziell unterstützt werden. Die Kontodaten lauten: MVZ Uniklinik, IBAN DE37 3705 0198 1934 2280 55, Sparkasse KölnBonn, Stichwort: Helena Harmsen.

Bei dem Unfall war ein Lkw in ein Stau-Ende gerast und hatte den Wagen der Familie und ein weiteres Auto auf einen Lkw geschoben. In dem zweiten Auto saß ein 60 Jahre alter Mann aus Worms. Auch er starb an der Unfallstelle.