„König Riesling“ hält feierlich Hof

Rhein-Neckar.Nichts Geringeres als die längste Vergnügungsmeile der Republik erwartet die Besucher beim Erlebnistag Deutsche Weinstraße, der am Sonntag, 26. August, zum 33. Mal ausgerichtet wird. „König Riesling“ lautet das Motto der Großveranstaltung, unter dem die Pfälzer dieses Jahr gemeinsam mit ihren Gästen aus Nah und Fern feiern. Kein Wunder: Schließlich ist die Pfalz seit einigen Jahren mit fast 5900 Hektar Anbaufläche das größte Riesling-Gebiet weltweit. Die Rebsorte, die wegen ihrer Klasse und ihrer Vielseitigkeit als „König der Weißweine“ gepriesen wird, prägt mithin das zweitgrößte deutsche Weinbaugebiet.

Eröffnet wird das „längste“ Weinfest der Pfalz in Frankweiler an der Südlichen Weinstraße – dort gibt die Pfälzische Weinkönigin am Sonntag kurz nach 10 Uhr mit politischer Prominenz aus der Pfalz und Rheinland-Pfalz den Startschuss zu dem Weinstraßen-Treiben. Anschließend ist die mehr als 80 Kilometer lange Weinstraße zwischen Bockenheim und Schweigen-Rechtenbach bis 18 Uhr fast vollständig für Autos und Motorräder gesperrt und gehört einzig den Radfahrern, Inline-Skatern und Spaziergängern. Wenn das Wetter mitspielt, erwarten die Veranstalter Hunderttausende Besucher.

Zehn-Kilometer-Rundkurs

An vielen Ständen und in den Höfen der Weingüter und Winzergenossenschaften wird an diesem Tag – natürlich – vor allem Riesling ausgeschenkt, ob als Wein, als Sekt oder als Rieslingschorle. In den Weinstraßen-Gemeinden wird zudem ein buntes Unterhaltungsprogramm mit vielen Attraktionen rund um „König Riesling“ angeboten – darunter Musik, Sport und Spiel für Jung und Alt. Neben Pfälzer Wein und Sekt werden auch kulinarische Spezialitäten der Region kredenzt, und wer Lust aufs Laufen hat, kann an einem Zehn-Kilometer-Rundkurs teilnehmen, der um 10 Uhr in Kirchheim startet.

Zum 33. Erlebnistag wird die Deutsche Bahn AG im Auftrag des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz wieder umfangreiche Zugverstärkungen entlang der Weinstraße und auf der S-Bahnline zwischen Mannheim und Kaiserslautern vornehmen sowie einen Zusatzzug von Ludwigshafen Hauptbahnhof an die Weinstraße und zurück anbieten, teilt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit. Auch dieses Jahr wird es einen Fahrradzug mit erhöhter Radmitnahmekapazität von Ludwigshafen (Abfahrt: 9.47 Uhr) an die Weinstraße und nachmittags wieder zurück geben. Auch die rnv GmbH bietet bis 20 Uhr einen verdichteten Fahrplan an. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018