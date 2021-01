Körperverletzung nach Schneeballwurf

Landau.Unbekannte haben am Dienstagabend einen Mann in Landau verletzt. Nach Angaben der Polizei warfen die Täter einen Schneeball gegen ein Haus. Als ein Bewohner die Männer auf darauf ansprach, zog einer der Männer ein Pfefferspray und schlug dem Bewohner mit der Faust ins Gesicht. Zum Einsatz des Pfeffersprays sei es nicht gekommen. Die Männer sollen rund 20 Jahre alt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.01.2021