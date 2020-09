Körperverletzung nach Streit auf Parkplatz

Landau.Zusammen mit weiteren Personen befand sich eine Frau am Freitag gegen 1 Uhr in ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Johannes-Kopp-Straße. Aus einem vorbeifahrenden schwarzen SUV wurde zunächst einer der Mitfahrer angepöbelt. Während des folgenden Streitgesprächs stiegen drei der SUV-Insassen aus und schlugen die Fahrerscheibe des anderen Fahrzeugs ein. Durch die umherfliegenden Glassplitter erlitt die Geschädigte leichte Schnittverletzungen im Gesicht. Ihr gelang es im Anschluss, mit ihrem Fahrzeug zu flüchten. Eine umgehende Fahndung nach dem schwarzen SUV verlief negativ.

