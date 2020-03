Kohl-Briefe jetzt im Museum

Speyer.Ab sofort zeigt das Historische Museum der Pfalz in Speyer Briefe, die Bundeskanzler a.D. Helmut Kohl an seinen Kunstberater Berthold Roland schrieb. Die Briefe geben Zeugnis von allgemeinpolitischen und kunstpolitischen Ereignissen aus den Jahren 1979 bis 2014. Die Ike und Berthold Roland-Stiftung übergab die insgesamt 29 Briefe als Schenkung an das Museum. Direktor Alexander Schubert nahm die Briefe aus den Händen von Berthold und Oliver Roland, den Geschäftsführern der Stiftung, entgegen. Ab sofort sind die Briefe als Zeitzeugnisse im Museumsfoyer ausgestellt. red/sal

