Kohlrabi und Co. reisen schneller

Mutterstadt.Ein Kipplaster nach dem anderen rollt auf das Gelände zwischen dem Mutterstadter Pfalzmarkt und der Autobahn 61. Erdberge türmen sich neben Kieshaufen, und ein Bagger schiebt braune Massen vor sich her. „Wenn die Witterung mitspielt, können wir im Mai mit dem Gießen des Fundaments beginnen, und ab Herbst wird man sehen, dass hier eine riesige Halle entsteht“, berichtet Pfalzmarkt-Vorstandsmitglied Hans-Jörg Friedrich beim Baustart für die Standorterweiterung in Mutterstadt. Mehr als 30 Millionen Euro investiert die Erzeugergemeinschaft in den Bau eines modernen Vermarktungszentrums für Obst und Gemüse, das bis Herbst 2021 fertig sein soll.

Hart umkämpfter Markt

„Wir sind in Deutschland Marktführer für selbst erzeugtes Obst und Gemüse und wollen mit der Standorterweiterung unsere gute Wettbewerbsposition ausbauen“, betont der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Deyerling, der selbst Gemüse anbaut. Der Markt sei schwierig und hart umkämpft: „Um unseren mittelständischen Betrieben und jungen Erzeugern langfristig eine Perspektive zu bieten, müssen wir erweitern und wichtige strategische Entscheidungen treffen.“ Deshalb werde der Pfalzmarkt die Zusammenarbeit mit ausländischen Erzeugern ausbauen. „Ziel ist es, den Lebensmitteleinzelhandel zwölf Monate durchgehend zu beliefern – also auch im November, Dezember, Januar und Februar, wenn in der Pfalz nur wenig wächst.“

Typisches Wintergemüse wie Lauch, Rosenkohl oder Ackersalat komme natürlich weiterhin aus der Pfalz – das betonen die Vorstände. Lediglich Blumenkohl, Salate, Kohlrabi, Kürbis und Zucchini sollen von Partnern aus Italien, Frankreich und Portugal geliefert werden. „Wir bleiben aber bei unseren Kernprodukten, Paprika oder Tomaten werden wir im Winter nicht vermarkten“, betont Deyerling. Außerdem werde die Herkunft der Ware eindeutig gekennzeichnet. „Um ein verlässlicher Partner für den Lebensmitteleinzelhandel zu bleiben, müssen wir die vier Wintermonate überbrücken.“ Schon jetzt gebe es nur noch fünf große Player am Markt, die Gemüse und Obst erwerben. „Wenn wir nicht aus dem europäischen Ausland zukaufen, tut es jede Kette auf eigene Faust, was weitaus mehr Lkw-Verkehr bedeutet, als wenn wir die Ware zentral von Mutterstadt aus vermarkten“, Deyerling.

Einen Beitrag zum Klimaschutz soll das neue, gut gedämmte Verteilzentrum leisten. „Wir werden mit einer Solaranlage auf dem Dach einen Teil unseres Energiebedarfs selbst decken. Außerdem setzen wir auf umweltfreundliche Kühltechnik und gute Dämmung“, so Friedrich. „Heute kommt die Ware in der Mitte rein und muss nach rechts und links weiterverteilt werden. In der neuen Halle wird sie von links nach rechts durchgeschleust, das spart 30 Prozent Zeit und ebenso viele Wege.“

Pieper lenkt Lkw-Fahrer zur Rampe

Angeliefert werde das Gemüse in der Erzeugerstraße, wo es in einem überdachten Bereich abgeladen wird. Nach der Qualitätskontrolle bewegen elektrische „Ameisen“ Kohlrabi und Co kistenweise in den Kühlbereich, wo die Ware Lkw-fertig gemacht werde. „Wir arbeiten dann wie die Pfälzerwald-Hütten: die Lkw-Fahrer bekommen auf dem Parkplatz einen Pieper, der ihnen eine Rampe zuweist, sobald die Ware zum Verladen fertig ist. Das spart viel Zeit, weil die Laster nicht mehr auf dem Gelände herumrangieren müssen“, erklärt Friedrich.

Um die 30 000 Quadratmeter große Halle bauen zu können, musste laut Friedrich zunächst eine Hochspannungsleitung höher gesetzt werden, „damit unser Verteilzentrum drunter passt“. Außerdem sei eine Erdgasleitung an den Rand des Areals verlegt worden. Und bis im Mai das Fundament des Neubaus gegossen wird, haben Bagger und Kipplaster mehr als 70 000 Kubikmeter Erde bewegt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020