Kollision auf B 3 im Berufsverkehr

Leimen.Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 bei Leimen sind gestern zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 53-Jährige mit ihrem Auto an der Anschlussstelle Leimen/St. Ilgen in Richtung Wiesloch bei nasser Straße auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 60-Jährigen. Der Mann wurde leicht verletzt, die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die B 3 blieb bis 8.30 Uhr gesperrt. Die Polizei Wiesloch bittet um Infos unter: 06222/5 70 90. obit

