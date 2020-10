Kollision mit Gegenverkehr - Motorradfahrer wird mit Hubschrauber in Klinik geliefert

Edenkoben.Ein 21-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Edenkoben verletzt. Mit einem Hubschrauber wurde er aufgrund von Frakturen am linken Bein in eine Klinik geflogen, teilte die Polizei mit. Die Ursache für den Unfall, der sich gegen 14.20 Uhr in der Weinstraße ereignet hatte, dürfte zu hohe Geschwindigkeit sein. Der Biker verlor kurz nach dem Ortseingang in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine, geriet in den Gegenverkehr, kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und stürzte.

Der Gesamtunfallschaden liegt bei knapp 3000 Euro. Aufgrund der Unfallsicherung und Aufräumarbeiten entstanden Verkehrsbehinderungen.

