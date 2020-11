Kollision mit Wildschein - Hoher Sachschaden nach Wildunfall

Dielheim.Eine Kollision mit einem Wildschwein auf der L 612 zwischen Dielheim und Horrenberg hat am frühen Freitagabend ein totes Tier und einen hohen Sachschaden als Bilanz. Laut Polizei kam es zu dem Wildunfall, als eine Autofahrerin gegen 18.45 Uhr auf dem Weg in Richtung Horrenberg kurz vor dem Ortseingang mit einem querenden Wildschwein zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn geschleudert und von dem entgegenkommenden Pkw eines 22-Jährigen erfasst. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020