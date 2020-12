Kommunen werden entlastet

Rhein-Neckar.Wenn der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises am kommenden Dienstag, 15. Dezember, in Sinsheim zusammenkommt, steht die Verabschiedung des Haushalts auf der Tagesordnung. „Der hat ein Volumen von 723 Millionen Euro und umfasst damit neun Millionen Euro mehr als der vorherige“, berichtet ein Verwaltungssprecher.

Hatte Landrat Stefan Dallinger (CDU) bei der Kreistagssitzung im Oktober bereits einen nicht ausgeglichenen Haushalt mit einem Minus von 16 Millionen Euro eingebracht, hat sich das ordentliche Ergebnis dem gegenüber nun noch einmal um 3,4 Millionen Euro auf ein Minus von 19,4 Millionen verschlechtert. Der Grund für das deutliche Defizit liege auch in den Auswirkungen der Corona-Pandemie begründet. Schließlich stelle diese sowohl finanziell wie auch organisatorisch einen gewaltigen Kraftakt dar, so Dallinger. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der anhaltenden Pandemie hat der Landrat im Haushaltsentwurf die finanzielle Unterstützung der kreiseigenen GRN-Kliniken vorgesehen. Über das ganze Jahr 2020 sind durch die Pandemie bereits Kosten von 1,15 Millionen Euro entstanden. Darin enthalten seien noch nicht die weiteren Personalstellen für das Zentrale Impfzentrum sowie die Kreisimpfzentren.

Um die Kommunen in den schwierigen Zeiten zu entlasten, soll die Kreisumlage um 0,75 Prozentpunkte auf 26 Prozent sinken, was für den Kreis 12,4 Millionen Euro weniger Einnahmen bedeutet. Ab dem Jahr 2022 soll die Kreisumlage nach den derzeitigen Planungen aber wieder auf 27,75 Prozent ansteigen.

Klimaschutz und Digitalisierung

Außerdem befasst sich der Kreistag mit der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, der Digitalisierung an den Schulen sowie dem Ausbau des High Speed Internets in den Gemeinden. Um die Chancengleichheit zu verbessern, soll zudem an der Weinheimer Johann-Philipp-Reis-Schule ein Schulversuch „Duale Ausbildungsvorbereitung“ eingerichtet werden. Zielgruppe seien Jugendliche, die nach der allgemeinen Schulpflicht noch Förderbedarf haben, um eine Ausbildung beginnen zu können. sin/red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020