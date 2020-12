Komplettsätze Sommerreifen gestohlen - Zeugen gesucht

Epfenbach/Waibstadt.Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag aus einer Garage im Kapellenweg in Epfenbach zwei Komplettsätze mit Sommerreifen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die Täter gelangten über eine unverschlossene Tür auf der Rückseite in die Garage. Nach Angaben der Polizei muss das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Bereits in der Nacht auf Montag wurden in Waibstadt-Daisbach aus einer unverschlossenen Garage vier Alufelgen mit Sommerreifen für einen BMW im Wert von rund 1300 Euro entwendet. Ob die beiden Diebstähle zusammen hängen, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07263/910675 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020