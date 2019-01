Komplizierte Sanierung

Speyer.Mit dem seit einigen Jahren undichten Dach am Erweiterungsbau des Historischen Museums der Pfalz in Speyer hat sich der Bezirksausschuss, ein Gremium des Bezirksverbandes Pfalz, jetzt befasst. Dauerausstellungen wie die „Römerzeit“ und „Mittelalter“ sind bereits seit längerem nur teilweise geöffnet, weil die Schäden an vielen Stellen im Gebäude offen sichtbar sind. Unklar ist bisher, ob ein Neubau oder eine Sanierung des Erweiterungsbaus, der erst 1991 eingeweiht wurde, der beste Weg ist.

Bei der Sitzung des Bezirksausschusses im Museum selbst wurde nun deutlich gemacht, dass es sich um ein sehr komplexes Förderverfahren handelt. Über die Höhe der Förderung entscheidet letztlich das Land Rheinland-Pfalz. Der Bezirksausschuss hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nun gebeten, einen Beauftragten seitens der Landesregierung zu benennen, um das Projekt koordinieren zu können. Wann mit der Beseitigung der Schäden begonnen werden kann, ist offen. Das grobe Ziel lautet, die Sanierung bis 2024 abzuschließen. sal

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019