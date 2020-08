Kompromiss: "Odenwald-Tipianer" Freukes stimmt Umsiedlung zu

Hammelbach.Um kurz vor 7 stehen schon einige Autos auf dem geschotterten Parkplatz. An den Grashalmen klebt noch der Morgentau. Einige 100 Meter weiter wartet Marc Freukes. „Es ist die Ruhe vor dem Sturm“, sagt der Mann, der unter dem Namen „Odenwald-Tipianer“ bekannt geworden ist. Die Hände in den Hosentaschen versenkt, blickt er in die Ferne, während Hündin Rala vor ihm durch das hohe Gras stürmt. Seit

