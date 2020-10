Kongresszentrum in Pforzheim wegen Bombendrohung geräumt

Pforzheim.Wegen einer Bombendrohung ist das Kongresszentrum in Pforzheim am Samstagabend geräumt worden. Etwa 430 Konzertgäste mussten das Gebäude verlassen, wie die Polizei am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Eine anonyme Person habe der Polizei am Samstagabend telefonisch mitgeteilt, dass sie mitbekommen habe, dass eine Bombe gezündet werden soll. Vor Ort fanden die Beamten keinen verdächtigen Gegenstand.

Am Abend hätte der italienische Sänger Tony Colombo auftreten sollen. Bevor das Konzert startete, wurde das Gebäude geräumt. Die Veranstaltung wurde abgesagt. 13 Streifenwagenbesatzungen verschiedener Polizeireviere sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes seien im Einsatz gewesen.

Am vergangenen Donnerstag war eine Pforzheimer Schule wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. 70 Schüler und Lehrer mussten das Gebäude verlassen. Etwas Verdächtiges fanden die Beamten ebenfalls nicht. Ein Zusammenhang der beiden Vorfälle schließt die Polizei nach ersten Erkenntnissen aus.

