Kontakt-Tagebuch hilft Detektiven vom Gesundheitsamt

Eine Vorlage gibt es auf der Internetseite der Stadt Neustadt. Simone Jakob

Rhein-Neckar.Die Metropolregion steckt mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Die Infektionszahlen sind auf einem dauerhaft hohen Stand und die Gesundheitsämter kommen bei der Kontaktverfolgung ab einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen an ihre Grenzen. Da Städte und Gemeinden in der Region diesen Wert längst überschritten haben, wünschen sich die Kommunen Unterstützung von den

...