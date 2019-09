Edingen.Auf der Fahrt mit der Straßenbahnlinie 5 in Richtung Heidelberg hat ein Mann vier Kontrolleure angegriffen und sich selbst verletzt, ist aber beim Fluchtversuch gescheitert. Die Polizei teilte mit, dass die Fahrausweisprüfer der Rhein-Neckar-Verkehrs-GmbH (RNV) am Sonntag gegen 6.15 Uhr das Ticket des 39-Jährigen verlangten, woraufhin dieser mit Schlägen, Tritten und Beißversuchen auf die Kontrolleure losging und sie leicht verletzte. Anschließend stieß der Randalierer mehrfach mit seinem Kopf gegen die Glaseinfassung der Tür, bis diese zerbrach. Am Bahnhof Edingen versuchte der Mann, die Bahn zu verlassen, blieb aber mit dem Fuß hängen. Die Kontrolleure hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Es stellte sich heraus, dass er tatsächlich kein gültiges Ticket besaß. Der Täter kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. hhf

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019