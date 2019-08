Konzert auf Karussell

Lustadt.Für die kleinen Drillinge Nele, Leah und Philipp, die im März ihre Mutter verloren haben, findet am Sonntag, 11. August, auf der Laurentius-Kirchweih in Lustadt (Kreis Germersheim) eine weitere Benefizaktion mit Schlagersänger Ralph Daniel statt. Daniel wird dabei eine Stunde lang live auf dem Kinderkarussell des Schaustellers Lothar Honecker singen. Dieses dreht sich in der Zeit von 13 bis 14 Uhr für die Westheimer Drillinge und ihren Vater, denen sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf der Fahrchips zugute kommen sollen.

Der Schicksalsschlag hatte die drei Kinder und ihren Vater am 17. März dieses Jahres getroffen – die Mutter lag morgens tot im Badezimmer. Sänger Ralph Daniel war bereits bei einem „Vollgas durch die Nacht“-Benefiz-Special zugunsten der Familie aufgetreten. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.08.2019