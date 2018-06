Konzerte an spannenden Orten

Anzeige

Los geht’ am Sonntag, 17. Juni, 12 Uhr auf der Parkinsel: Lohnend ist der Inselsommer laut Hefner auf jeden Fall: „Sogar die kulturpolitische Sprecherin der SPD im Landtag, Giorgina Kazungu-Haß, tritt bei uns auf. Sie war nämlich vor ihrer Karriere in der Politik Jazzsängerin“, berichtet Hefner. Mit der Band Down Home Operators sei sie am 24. Juni um 19.30 Uhr zu hören. Zum Rahmenprogramm gehörten ein Bollywood-Tanz-Workshop, Linedance, das von Eltern angetriebene Karussell Traumorgel und der „Better World Market“, bei dem sich an beiden Sonntagen Eine-Welt-Initiativen vorstellen. Tickets für alle Konzerte gibt es nur an der Abendkasse.

„Ich freue mich schon sehr auf unsere Veranstaltungen“, sagt Michael Müller vom Jugendkulturzentrum Limburgerhof, wo der CreoleSommer als nächstes Station macht. Dort zeigt die Gruppe Trioglyzerin am 12. Juli, 20.30 Uhr, „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ – einen Stummfilm aus den 20er Jahren. Im Capitol-Kino, das gleich gegenüber der Alten Scheune zu finden ist, wird der Scherenschnitt-Streifen live vertont. Für die Verpflegung sorgen die Kinder, die am Ferienbildungskurs „Talentschuppen“ teilnehmen. Die nächste Konzert-Kulisse ist das Ufer des Wachenheimer Badesees. Hier stehen im Badehaisel am 21. Juli, 19 Uhr, die Windflüchter mit einem brasilianisch, taiwanesisch, türkisch, deutschen Mix auf der Bühne. „Die Atmosphäre ist großartig und es gibt nur ganz wenig Schnaken, weil durch den Weiher ein Bach fließt und es eine Fontäne in der Mitte gibt“, zerstreut Pia Kreile vom soziokulturellen Zentrum Zweifel an der Open-Air-Tauglichkeit des Areals.

Reggae, Balkan und Techno

Die naturnahe Spiellandschaft des Otterstadter Vereins Naturspur wird am 4. August, 20 Uhr, Makatumbe mit Cumbia, Reggae, Balkan & Techno erfüllen. „Das klingt experimentell, ist aber sehr tanzbar“, verspricht Johannes Wütscher. Nicht beschreiben lasse sich dagegen die Musik der Mannheimer Band Die Rolltreppen von La Palma, die am 5. August, 14 Uhr, ein Gefühlsdebakel und geborgte Lieder im Programm hat. Die Truppe traf sich erstmals für ein Projekt beim Nachtwandel 2008 im Mannheimer Jungbusch.

Die Naturspur-Landschaft verwandelt sich an diesem Familientag in ein Festivalgelände. „Bei uns kann man Dinge ausprobieren, sich bewegen und Leckereien kosten“, verspricht Wütscher. Eine Woche vor den Creole-Konzerten finde ein Eltern-Kind-Workshop statt. „Da werden wir sicher noch eine coole Cocktailbar bauen, mit den Badewannen-Sofas sind wir gerade fertig geworden. Und der „Creole Summer Hill“ mit Bananenstauden ist angelegt.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.06.2018