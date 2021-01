Kooperation unterzeichnet

Heidelberg/Heppenheim.Der Kreis Bergstraße wird in den kommenden Jahren 50 Millionen Euro für das Kreiskrankenhaus Heppenheim bereitstellen, wie es der Kreistag im September nach ausführlichen Diskussionen beschlossen hat. Eine entsprechende Vereinbarung haben der Kreis und das Universitätsklinikum Heidelberg jetzt vereinbart.

Der Unterzeichnung waren etwa eineinhalb Jahre lange Verhandlungen vorangegangen, wie der Vorstandsvorsitzende der Uniklinik Ingo Autenrieth betonte. Das Uniklinikum trägt das Kreiskrankenhaus seit 2012 zu 90 Prozent. Das Haus soll nun in „Klinikum Bergstraße des Universitätsklinikums Heidelberg“ umbenannt werden. Eine engere Verzahnung mit den Fachabteilungen des Medizinstandorts Heidelberg und Modernisierungen der Medizintechnik und IT sind geplant. Parallel sollen angehende Mediziner der Uniklinik künftig auch in Heppenheim lernen. „Es ist ein großer Tag für die Gesundheitsversorgung im Kreis Bergstraße“, sagte Gesundheitsdezernentin Diana Stolz.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021