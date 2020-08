Kostüm-Fotos mit sicherem Abstand

Speyer.Das Science-Fiction-Treffen im Speyerer Technik Museum Ende September hat Tradition. In diesem Jahr müssen sich die Organisatoren aber zu einer Absage wegen der Corona-Pandemie durchringen. Wie Aussteller, Akteure und Fans habe man zunächst gehofft, die Veranstaltung trotz der aktuellen Pandemie-Auflagen durchziehen zu können, teilte Corinna Siegenthaler, Pressesprecherin des Technik Museums, mit. „Wir haben lange hin und her überlegt und die Verordnungen genau überprüft.“ Zur Sicherheit aller Beteiligter müsse man das Treffen dieses Jahr aber absagen.

Von Pandemie hart getroffen

Als Ersatz soll am 26. und 27. September in Zusammenarbeit mit Clubs und Vereinen ein „lockeres Cosplay-Wochenende“ stattfinden. Der Trend stammt aus Japan: Cosplayer bilden mit aufwendigen Kostümen Figuren aus Comics, Videospielen und Serien nach. Es soll eine Plattform geben, Besucher können sich an dem Wochenende jeweils von 10 bis 16 Uhr an verschiedenen Ortes des Areals mit Cosplayern fotografieren lassen. Im Freigelände sind verschiedene Fahrzeuge aus Filmen, Serien oder Spielen abgestellt, in der Raumfahrthalle sind Ausstellungen zu Modellbau und Lego zu sehen. Im Kino hält Robert Vogel Vorträge zum Thema Science Fiction. Auch am Cosplay-Wochenende gelten Abstands- und Hygieneregeln.

Es gibt zudem ein festgelegtes Kartenkontingent, um eine bestimmte Besucherzahl nicht zu überschreiten. Interessierte müssen sich daher im Vorfeld einen Gutschein unter www.technik-museum.de/cosplay-wochenende kaufen. Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren zahlen 17 Euro, Kinder zwischen fünf und 14 Jahren 13 Euro. Wer schon eine Eintrittskarte für das Science-Fiction-Treffen gekauft hat, kann sie vor Ort kostenlos in ein Ticket umtauschen.

Das Technik Museum wird von einem Verein getragen und ist zu seiner Finanzierung nicht zuletzt auf Eintrittsgelder angewiesen. Inzwischen ist es nach zweimonatiger Schließung zwar wieder geöffnet – dass mehrere Veranstaltungen abgesagt werden mussten, hat das Museum aber hart getroffen.

