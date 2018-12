Kran muss Auto von Schienen heben

Rhein-Neckar.Der Wintereinbruch hat am vergangenen Wochenende für mehrere Unfälle in der Region gesorgt. Wie die Polizei gestern mitteilte, verlor ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr auf der B 37 vor Bad Dürkheim auf verschneiter Straße die Kontrolle über seinen VW Polo.

Das Auto rutschte auf die Straßenbahnschienen und kam dort zum Stillstand. Ein Abschleppdienst musste den Wagen von den Schienen heben. Der Betrieb der Rhein-Haardt-Bahn war am Sonntagmorgen für rund eine Stunde unterbrochen. Der 26-jährige Fahrer und die beiden anderen Personen im Auto blieben unverletzt.

Ein Unfall auf schneeglatter Fahrbahn ereignete sich auch in Lambrecht. Die Polizei teilte mit, dass eine 47-Jährige am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr mit ihrem Auto in der Hauptstraße unterwegs war. Als sie bremste, geriet der Wagen ins Schleudern und krachte in eine Mauer. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.

Auch in anderen Teilen der Region musste die Polizei am Sonntag wegen wetterbedingter Unfälle ausrücken. In der Pfalz kam es zu insgesamt zwölf Unfällen wegen Straßenglätte. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Den entstandenen Gesamtschaden schätzte die Polizei auf rund 45 000 Euro. Elf Unfälle verzeichnete wiederum das Polizeipräsidium Mannheim in seinem Zuständigkeitsbereich. Leicht verletzt wurde eine Frau in Neckargemünd: In einer Rechtskurve war eine 23-Jährige in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen der 50-Jährigen zusammengestoßen. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018