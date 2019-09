Kran stürzt bei Abrissarbeiten auf zwei Häuser

Heppenheim.Bei Abrissarbeiten in Heppenheim (Kreis Bergstraße) ist ein Kran am Freitagmorgen auf zwei Häuser gestürzt. Nach Polizeiangaben wurde gegen 11 Uhr zunächst ein Arbeitsunfall gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen sei der etwa 30 Meter hohe Kran aber gar nicht in Betrieb gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache umkippte und auf den Dächern von zwei benachbarten Häusern liegen blieb. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Das Regierungspräsidiums Darmstadt untersucht den Vorfall. Der Kran sollte noch am Freitag geborgen werden. sal (Bild: Lotz)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019