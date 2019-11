Kreativer Ideen-Mix

Walldorf.Mit seinem bewährten Mix aus Schmuck, Textilien, bemaltem Porzellan und vielen anderen selbst gefertigten Produkten ist der zwölfte Kunst- und Handwerkermarkt am Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, in der Walldorfer Astoria-Halle zu Gast. 86 Aussteller aus der Region und darüber hinaus präsentieren bei der Veranstaltung ihr Angebot, das auch Floristik, Töpfer- und Papeteriewaren, Taschen, Seifen, Kinderkleidung und Naturholzprodukte umfasst. Ebenso ist die „Puppen- und Bärendoktorin“ wieder mit von der Partie. In der Cafeteria sorgen Kaffee, selbst gebackene Kuchen und herzhafte Speisen für das leibliche Wohl der Besucher.

Der Kunst- und Handwerkermarkt im Foyer und großen Saal der Astoria-Halle (Schwetzinger Straße 91) ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. mav

