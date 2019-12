Krebs – eine Krankheit wie eine Steilwand

Ludwigshafen.„Super Aktion“, sagt Katja Sell aus Maikammer. Das Klettern gibt ihr Mut, aber auch Kraft und Selbstvertrauen. Sie ist mit ihrer elfjährigen Tochter Melina und Ehemann Jürgen im Kletterzentrum „Extrem“ in bei einer Aktion der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe in Ludwigshafen. Hier haben sich an diesem Vormittag etwa 30 an Leukämie erkrankte Kinder mit ihren Eltern und ihren Geschwistern eingefunden, um mit Bergsteiger David Jimenez die Wände zu erklimmen. Melina hat die Krankheit überwunden. Halbjährlich muss sie zur Kontrolle. Auch Kiara Terrasi hat die Krankheit hinter sich. „2015 wurde bei ihr Leukämie diagnostiziert“, erzählt Kiaras 42-jährige Mutter Manuela. Ihre Tochter sei anfangs viel erkältet gewesen und habe oft Fieber gehabt. Der Kinderarzt aber habe nichts Schlimmes vermutet. Erst als die Eltern stutzig wurden, kam die Diagnose Leukämie. Mittlerweile machen die Ärzte Mut. „Wenn die Krankheit nicht innerhalb der ersten zwei Jahre zurückkommt, ist das gut“, so die Einschätzung der Mediziner.

Bergsteiger Jimenez hilft den Kindern, Sicherungsseile anzulegen. Der 39-Jährige bezeichnet sich als semi-professionellen Bergsteiger. Er ist in Mexiko-City aufgewachsenund lebt seit 2000 in Deutschland. Sein Geld verdient er als Berater für Versicherungen und Finanzunternehmen. Seine Leidenschaft gilt auch der Hilfe für krebskranke Kinder. Bergsteigen bezeichnet er als seine große Herausforderung. Er habe die Anden in Peru bestiegen und war im Himalaya unterwegs. Nächstes Jahr möchte er einen Achttausender besteigen.

Zugunsten krebskranker Kinder engagiert sich Jimenez seit 2009. Sein Projekt „Mountains Against Cancer“ (Berge gegen Krebs), mit dem er für betroffene Kinder Spenden sammelt, läuft nun zwei Jahre. „Sie machen viel durch. Sie sind viel mutiger als wir“, sagt er. Als nächstes kommt bei ihm Elif Sahin dran. Auch die 10-jährige aus Viernheim möchte zeigen, wie gut sie klettern kann. Von der Leukämie-Erkrankung ihrer Tochter erfährt die Familie 2011. Acht Monate lag die Kleine damals im Krankenhaus. Heute geht die Zehnjährige zum Schwimmen und zum Tanzen beim TSV Mannheim. Sie spielt Gitarre und lernt Akkordeon. „Ich möchte später mal Lehrerin werden“, sagt sie zuversichtlich.

Zum Abschluss der Aktion bekommt jedes Kind eine Tasche mit Geschenken. Insgesamt 45 Taschen stehen bereit – auch für solche, die in der Kinderstation der Mannheimer Klinik um ihre Gesundheit kämpfen.

