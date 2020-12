Kreis-Impfzentren kommen nach Weinheim, Sinsheim und Heidelberg-Pfaffengrund

Rhein-Neckar.Sinsheim, Weinheim und Heidelberg-Pfaffengrund werden Standorte für Kreisimpfzentren (KIZ) des Rhein-Neckar-Kreises. Die hat das Sozialministerium am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Insgesamt richtet das Land rund 50 dezentrale Impfzentren ein, die ab dem 15. Januar zur Verfügung stehen sollen. Bereits am 15. Dezember soll das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) in Patrick Henry Village den Kampf gegen die Corona-Pandemie beginnen können.

In Sinsheim wird das Impfzentrum - räumlich getrennt - direkt neben dem Kreisabstrichzentrum auf dem Gelände der Firma Parsa eingerichtet. Das Center für die Testung auf das Coronavirus an dieser Stelle soll nach Angaben des Kreises bereits in der kommenden Woche in Betrieb genommen werden und Ersatz für das Test-Center an der GRN-Klinik sein.

In Heidelberg wird das Gesellschaftshaus Pfaffengrund ebenfalls als Kreisimpfzentrum eingerichtet werden. Die Stadt Heidelberg hatte dem Sozialministerium diesen Standort angeboten. In Weinheim wird es ebenfalls ein Kreisimpfzentrum geben. Der genaue Standort dort steht allerdings noch nicht fest. Es stünden zwei Immobilien zur Auswahl, sagte eine Kreissprecherin. Eine Entscheidung werde zeitnah getroffen.

