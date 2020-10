Kreis verschärft Regeln

Rhein-Neckar.Jetzt hat auch der Rhein-Neckar-Kreis die kritische Marke überschritten: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stieg am Samstag auf 55,1. Am Sonntag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 60,2. Das teilte das Landratsamt mit.

Da die Warnstufe von 50 überschritten ist, muss der Kreis weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz umsetzen:

Sperrstunde: Der gastronomische Betrieb ist zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens untersagt.

Alkohol: Die gleichen Vorgaben gelten dem Landratsamt zufolge für den Alkoholkonsum „in gewissen räumlichen Geltungsbereichen“. Dazu gehören öffentliche Plätze, an denen sich viele Personen aufhalten.

Maskenpflicht: Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes gilt auch in Warteschlangen und auf Wochenmärkten. Die Kommunen müssen die genauen Bereiche in ihrem Gebiet noch festlegen.

Die Verwaltung des Rhein-Neckar-Kreises hat den 54 Städten und Gemeinden eine entsprechende Allgemeinverfügung zukommen lassen. Die Regeln treten spätestens am Dienstag, 27. Oktober, in Kraft und gelten vorerst bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Das Landratsamt überprüft sie aber regelmäßig. Landrat Stefan Dallinger appellierte in einer Pressemitteilung auch an die Bevölkerung, sich an die Vorgaben zu halten: „Die Lage ist sehr ernst. Jeder sollte selbst kritisch überprüfen, inwieweit er seine sozialen Kontakte reduzieren kann, um mitzuhelfen, die Ausbreitung des Coronavirus wieder zu verlangsamen.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020