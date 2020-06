Kreise auf der Heidelberger Neckarwiese zeigen den richtigen Abstand

Heidelberg.Damit auf der Neckarwiese in Heidelberg zu Pfingsten Ordnung herrscht, hat die Stadt weiße Kreise mit dem nötigen Corona-Abstand markiert. Wie Anstoßkreise auf einem Fußballplatz geben die Markierungen vor, wo sich einzelne Gruppen aufhalten dürfen. Städtische Arbeiter brachten die weiße Farbe, die mit der Zeit von alleine wieder verschwindet, am Freitag auf. Bilder solcher Abstandsmarkierungen waren kürzlich auch aus San Francisco um die Welt gegangen. In Heidelberg dürfen sich Personen allein oder mit Menschen aus dem eigenen Haushalt sowie maximal einem weiteren Haushalt in einen Kreis setzen, teilte die Stadt mit. Der Abstand von rund drei Metern zwischen den Kreisen biete genug Platz, um zwischen den Gruppen hindurchzulaufen. „Für das Pfingstwochenende ist schönes Wetter angekündigt, da wollen wir für die Neckarwiese eine kleine Orientierungshilfe geben, damit sich niemand Sorgen um den richtigen Abstand zu machen braucht“, sagte Bürgermeister Wolfgang Erichson.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020