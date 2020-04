Kreisfortsamt: Waldbrandgefahr über Ostern

Südwesten.Vorsicht bei Osterspaziergängen im Wald: Das Kreisforstamt Rhein-Neckar warnt vor einer erhöhten Waldbrandgefahr. Die frühsommerlichen Temperaturen und der Sonnenschein an den Ostertagen laden gerade in Zeiten von Corona-Beschränkungen viele Menschen zum Waldspaziergang ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Aber: „Anhaltend gute Witterung bei fehlenden Niederschlägen trocknet den Waldboden und die Vegetation förmlich aus“, erklärt Manfred Robens, Leiter des Kreisforstamtes.

Insbesondere im Rheintal und an der Bergstraße erreiche die Waldbrandgefahr am Osterwochenende die zweithöchste Stufe. Das bedeutet, dass ein Brand auch mit einer kleinen Zündquelle wie etwa einer Zigarette leicht entfacht werden und sich gerade in trockenem Laub und Reisig rasant ausbreiten kann, warnt das Kreisforstamt.

Umsichtiges Handeln gefragt

„Es reichen schon wenige Tage mit langer Sonnenscheindauer, leichtem Wind und fehlendem Niederschlag, um die Waldbrandgefahr von geringem Niveau in die höchste Stufe zu bringen“, erklärt Amtsleiter Robens weiter. Da Unachtsamkeit eine der Hauptursachen für Waldbrände sei, bittet das Kreisforstamt die Bevölkerung, "durch umsichtiges Verhalten mitzuhelfen, die Brandgefahr einzugrenzen". Vom 1. März bis 31. Oktober gelte im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot. Wichtig sei zudem, dass Schranken und Wege nicht mit Fahrzeugen zugeparkt werden, so dass im Notfall Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge problemlos durchfahren können. Wer einen Waldbrand entdeckt, sollte diesen sofort mit genauer Ortsangabe der Feuerwehr melden.

Grundlage der Einschätzungen ist der Brandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstet (DWD). Dieser wird aus verschiedenen Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit errechnet und ist auf der Homepage des DWD frei zugänglich.

Bergwacht warnt vor Klettertouren

Die DRK Bergwacht Württemberg appelliert zudem an die Menschen im Südwesten, über die Osterfeiertage keine Bergtouren oder Kletterausflüge zu machen. Auch Wanderungen in den Mittelgebirgen und extreme Mountainbike-Touren seien nicht sinnvoll, teilten die Bergretter am Donnerstag mit. Eine Rettung aus unwegsamem Gelände sei an sich schon schwierig und risikobehaftet. In Corona-Zeiten sei der Aufwand wegen der Infektionsschutz-Ausrüstung aber noch einmal erheblich größer, sagte Landesleiter Armin Guttenberger laut Mitteilung. "Es besteht die Gefahr, dass durch einzelne Covid-19-Infizierte ganze Rettungsteams in Quarantäne gezwungen werden."

Zwar sei etwa gegen einen Spaziergang, eine leichte Wanderung oder eine kleine Radtour im näheren Umfeld nichts einzuwenden, hieß es bei der Bergwacht weiter. Wichtig sei dabei aber, die geltenden Regeln zu beachten. Die Einsatzkräfte der DRK Bergwacht Württemberg mussten nach eigenen Angaben seit dem 11. März acht Mal ausrücken, zwei Bergwachten sogar dreimal in einer Woche. (mit dpa)