Kreislauf der Maiskügelchen

Hochdorf-Assenheim.Alexander Friedrich ist mit Leidenschaft Landwirt und führt seinen Kartoffelanbaubetrieb im vorderpfälzischen Hochdorf-Assenheim in vierter Generation. Sein Bruder Andreas (29) ist BWLer und hat in München im Bereich Finanzdienstleistungen gearbeitet. Jetzt hat die beiden die gemeinsame Idee eines rein pflanzlichen Düngers für ökologisch-nachhaltig denkende Hobbygärtner dazu gebracht, ein Start-up-Unternehmen zu gründen. Unter dem Label „DüngMe“ vertreibt das Duo einen Universaldünger, der ausschließlich aus den Gärresten der hofeigenen Biogasanlage besteht.

Seit Jahren im Einsatz

„Der Dünger selbst ist nicht neu. Wir setzen ihn seit Jahren erfolgreich auf unseren eigenen Kartoffel- und Maisäckern ein“, berichtet der 40-jährige Alexander Friedrich. „Wir betreiben seit 2006 eine Biogasanlage, in der Maispflanzen vergoren werden. Dabei entsteht ein Gas, mit dem über ein Blockheizkraftwerk Strom erzeugt wird“, erklärt er. Übrig blieben zersetzte Pflanzenreste. Diesen grünlich-braunen Brei fahre er mit einem Güllefass auf die eigenen Felder. Dadurch habe sich die Gesundheit des Bodens deutlich verbessert, der Humusgehalt sei gestiegen und mit ihm die Fruchtbarkeit.

„Um den nachhaltigen Dünger auch Hobbygärtnern, Hochbeet-Freunden und urbanen Farmern zugänglich zu machen, haben wir den Pflanzenbrei getrocknet und in kleine Pellets gepresst, die nicht stauben und einfach zu dosieren sind“, erläutert Alexander Friedrich. Er ist für die Produktion zuständig, während sich sein Bruder um den Vertrieb kümmert. „Wir machen hier auf dem Hof alles selbst – von den Pellets bis zur Verpackung – alles kommt aus einer Hand“, betont Andreas. „So ein Produkt habe ich sonst noch nirgendwo gefunden. Es ist alles drin, was die Pflanze braucht, und man kann es für Gemüse, Rasen, Obst, Blumen, Sträucher oder Rosen gleichermaßen verwenden“, sind die Brüder stolz auf die kleinen grünen Pellets, die an Pferdefutter erinnern.

Recycelte Kartonagen

„Wenn ich mir handelsübliche organische Dünger anschaue, stecken oft tierische Bestandteile wie Hühnertrockenkot, Hornspäne, Federmehl oder Schweineborsten als Stickstoffquelle drin. Unsere Pellets bestehen zu 100 Prozent aus Mais.“ Deshalb sei es unbedenklich, die kleinen Kügelchen auf dem Rasen zu verteilen, „selbst wenn Kinder und Haustiere darauf spielen“.

Im Mittelpunkt steht für die beiden Brüder der Kreislaufgedanke: „Etwas Natürliches hilft der Natur.“ So gingen die Nährstoffe der Pflanzen in der Biogasanlage ja nicht verloren, sondern kämen dem Boden wieder zugute. „DüngMe bringt bei regelmäßiger Anwendung mehr Leben in den Boden und erhöht damit den Humusgehalt“, erläutert der 40-Jährige. Und das komme dem Klima zugute: „Böden sind neben den Ozeanen die größten CO2-Speicher der Welt. Je humusreicher der Boden ist, desto mehr schädliches Kohlenstoffdioxid kann er binden.“

Damit ihr „grüner Dünger“ auch sonst nachhaltig ist, haben die Brüder ihn in recycelte Kartonagen gepackt. „Wir verwenden sogar Papierklebeband und einen Herzaufkleber aus Graspapier. Das ist zwar etwas teurer, aber umweltfreundlich“, ergänzt Andreas Friedrich.

„DüngMe ist gerade einen Monat auf dem Markt, und es kommt sehr gut an“, berichten die Pfälzer. Vermarktet werde es über den Online-Shop und Händler wie Blumenland Herdt in Heppenheim oder Beschers Markthalle in Bad Dürkheim.

