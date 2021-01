Kritik am Baustellenmanagement in Mannheim und Ludwigshafen

Rhein-Neckar.In ihrer Einschätzung sind sich die Verkehrsteilnehmer aus Mannheim und Ludwigshafen in vielen Punkten einig: Die Autofahrer, Radler und Fußgänger ärgern sich kräftig über die jeweils anderen Gruppen, die Beschilderungen und Parkleitsysteme sind in Ordnung, die Höhe der Parkgebühren dagegen ganz und gar nicht. Außerdem hagelt es Kritik am Baustellenmanagement. Der ADAC hat eine Umfrage in 29

...