Kritik an Lehrerin

Landau.Weil eine Lehrerin aus Landau bei öffentlichen Veranstaltungen und in den sozialen Medien immer wieder rechtsgerichtete Parolen geäußert hat, prüft die zuständige Schulaufsichtsbehörde in Trier jetzt disziplinarische Maßnahmen gegen die Frau. Die ehemalige Stadträtin der AfD war Teil des Frauenbündnisses Kandel, das nach dem Mord an der 15-jährigen Mia durch einen afghanischen Asylbewerber Demonstrationen in der Südpfalz organisiert hatte. Diese Versammlungen hatten nach Polizeiangaben immer wieder rechte Gruppierungen angezogen.

Die Lehrerin war zum neuen Schuljahr von Neustadt an zwei Landauer Grundschulen abgeordnet worden, wogegen Eltern protestiert hatten. Die Landauer Parteien beziehen klar Stellung und fordern, dass die Lehrerin aus dem Schuldienst entfernt wird. sin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.08.2020