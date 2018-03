Kröten gehen auf Wanderschaft

Anzeige

Rhein-Neckar.Mit den steigenden Temperaturen erwachen in der Region auch Erdkröten, Molche, Grasfrösche und Feuersalamander langsam aus der Winterstarre und begeben sich auf Wanderschaft: „Die Amphibien verlassen ihr Landquartier und suchen das Gewässer, in dem sie selbst geboren wurden. Das kann jedoch problematisch sein, wenn der Lebensraum durch eine Straße vom Laichgewässer abgeschnitten ist – dann ist die Wanderung für die Amphibien sehr gefährlich“, erklärt Silke Hartmann vom Rhein-Neckar-Kreis.

Deshalb richtet das Straßenverkehrsamt an 40 Stellen im Kreisgebiet Straßensperrungen und Geschwindigkeitsbeschränkungen ein. „Das tun wir, um Amphibien und Helfer – die die Tiere abends oder nachts einsammeln – zu schützen.“ An einigen Orten würden die Begrenzungen nur aufgebaut oder eingeschaltet, wenn sich Kröte und Molch auch tatsächlich in Marsch setzen. „Das geschieht in Absprache mit den Kommunen sowie den Helfern der beteiligten Naturschutzverbände“, so die Sprecherin.

Ganz oder teilweise gesperrt sind der Gemeindeverbindungsweg zwischen Hemsbach und Balzenbach, die Wirtschaftswege aus Laudenbach in Richtung Heppenheim (nachts) sowie der Parkplatz an der B 39 in Mühlhausen (von 20 bis 7 Uhr). Die Kreisstraße zwischen Nußloch-Ochsenbach und Schatthausen ist nachts nicht durchgängig befahrbar und die „verlängerte Bahnstraße“ zwischen Waibstadt und Neidenstein wird zwischen 20 und 7 Uhr gesperrt.