Krone geht an die Ahr

Eva Lanzerath von der Ahr ist die neue Deutsche Weinkönigin. © dpa

Neustadt.Die neue Deutsche Weinkönigin heißt Eva Lanzerath und kommt vom Weinanbaugebiet Ahr in Rheinland-Pfalz. Die 22-Jährige setzte sich im Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße am Freitagabend gegen sechs Mitbewerberinnen unter anderem aus Hessen und Baden-Württemberg durch. „Ich bin unfassbar glücklich und gleichzeitig sprachlos und kann es noch gar nicht begreifen“, sagte die angehende Grundschullehrerin nach ihrem Sieg. Lanzerath ist die 72. Deutsche Weinkönigin.

Verstärkung aus der Region

Da die Jury Anna-Maria Löffler vom Anbaugebiet Pfalz und Eva Müller aus Rheinhessen zu Weinprinzessinnen kürte, bekommt die neue Hoheit Verstärkung aus der der Region.

Lanzerath löst Angelina Vogt-Kappler ab. Die bisherige „First Lady des Rebensafts“ aus dem Anbaugebiet Nahe verabschiedete sich mit feuchten Augen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gratulierte Lanzerath per Twitter. Nun warten innerhalb ihres Amtsjahres rund 200 Termine auf die neue Weinbotschafterin. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020