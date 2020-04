Kubanische Artisten stranden im Gemüsefeld

Rhein-Neckar.Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner möchte, dass ausländische Saisonarbeiter trotz Corona-Krise nun doch nach Deutschland reisen dürfen. „Im Moment bemühen wir uns, den Zielkonflikt zwischen Infektionsschutz und Erntesicherung zu lösen“, betonte sie am Mittwoch. Für die Landwirte bedeutet das einen zarten Hoffnungsschimmer, allerdings müsse es schnell gehen, wenn nicht ein Großteil der Spargelernte auf den Äckern bleiben soll. Als „berührend“ und „aufbauend“ empfinden die meisten Bauern die große Bereitschaft von freiwilligen Helfern, die zum Wohl aller bei der Gemüseernte mit anpacken wollen. So hatte Bauernpräsident Joachim Rukwied davor gewarnt, dass es infolge der Corona-Krise voraussichtlich zu einer Verknappung von Obst und Gemüse und höheren Preisen kommen werde, weil die Saisonarbeitskräfte fehlen.

Spargel bleibt im Acker

Im Moment sei vor allem der erntereife Spargel betroffen. Doch auch bei allen anderen Kulturen könne das Pflanzen, Pflegen und Ernten in diesem Jahr nicht so ablaufen wie gewohnt. „Ich werde nur ein Drittel meines Spargels ernten, mehr schaffe ich mit meiner Mannschaft momentan nicht“, berichtet Hartmut Magin aus Mutterstadt. Üblicherweise arbeitet er mit einem seit Jahren eingespielten 25-köpfigen Helferteam aus Rumänien. „Zehn sind da, mit den anderen stehen wir in engem Kontakt. Die sitzen auf gepackten Koffern“, erzählt er. Da die Saisonarbeiter dringend auf das Einkommen angewiesen sind, fühle er sich für seine Leute verantwortlich. „Wir hoffen sehr, dass sie noch herkommen dürfen.“

Rolf Meinhardt, Vorsitzender des Arbeitskreises Spargel Südhessen, ist weniger zuversichtlich: „Selbst wenn sie nach Deutschland einreisen dürfen, heißt es noch lange nicht, dass sie ihre Heimat verlassen können. Meine Mannschaft stammt aus dem Nordosten von Rumänien und dieser Teil des Landes ist wegen der vielen Corona-Infektionen zum Sperrgebiet erklärt worden. Da ist das Militär unterwegs und niemand darf ausreisen.“

Vorsichtig optimistisch ist der Dudenhofener Landwirt Thomas Reeb, der das Wachstum seiner weißen Stangen im Moment ein bisschen bremst. „Wir haben weiße statt schwarze Folien gelegt und die nächtliche Kälte lässt den Spargel noch nicht zu schnell sprießen“, berichtet er im Gespräch mit dieser Redaktion. Doch sollten die Meteorologen recht behalten und die Temperaturen in der Osterwoche auf um die 20 Grad steigen, „dann wächst er rasant“.

Was den Infektionsschutz angeht, so habe er auf seinem Hof alles vorbereitet: „Ich habe zwei Betriebsstätten, die räumlich getrennt liegen. Das heißt, die Neuankömmlinge bekommen einen eigenen Wohnbereich und werden auch auf anderen Feldern eingesetzt als die Saisonkräfte, die schon hier sind“, erklärt er. So handhabt es auch Magin: „Wir suchen uns Lösungen, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Kein Betrieb würde da ein Risiko eingehen“, betont er. „Deshalb bleiben die Teams unter sich und fahren immer in denselben Kleingruppen mit dem Auto auf ihre zugewiesenen Felder.“ Auf Vorschlag des Bauernverbandes würden die Teams generell verkleinert, so dass von einer Covid-19-Infektion möglichst wenig Menschen betroffen wären, und man die Kontaktpersonen schnell separieren könne.

Woche vor Ostern wird wichtig

„Die Saisonkräfte leben in geschlossenen Gemeinschaften und die Betriebe achten sehr darauf, dass sie weder auf den Äckern noch in den Unterkünften Kontakt zu Helfern von anderen Höfen haben“, so Wolfgang Guckert, Vorsitzender des Bauernverbandes Rhein-Neckar.

Sehr berührt habe ihn die Welle der Hilfsbereitschaft: „Mich hat sogar ein Studentenpaar aus Berlin angemailt, das beim Spargelstechen helfen wollte“, erzählt er.

Hartmut Magin hat vorerst vier Studenten und Abiturienten aus dem Raum Mutterstadt ins Team geholt. „Ich möchte sie selbst einarbeiten und ihnen die richtige Technik beim Spargelstechen beibringen. Wenn man nicht effizient arbeitet, wird man nämlich schnell müde und verliert die Lust.“ Bei Rolf Meinhardt ist eine Artistengruppe aus Kuba vorstellig geworden, die aufgrund der Corona-Krise keine Engagements mehr hat und auch nicht in die Heimat zurückfliegen kann. „Alle sind sehr motiviert. Ich besorge ihnen jetzt schnell eine Arbeitserlaubnis, damit sie ans Werk gehen können.“

Er werde ohnehin die Hälfte seiner Spargelernte auf dem Acker lassen müssen. „Morgen nehme ich die Folie herunter und pflüge sie raus, dann bringen sie dieses Jahr eben keinen Ertrag.“ Trotzdem sei er dankbar für jede Unterstützung. „Jeder Spargel, der geerntet wird, ist ein guter Spargel.“ Für Guckert wäre es wichtig, dass zusätzliche Saisonarbeiter in der Osterwoche vor Ort sind. „Das würde den Leidensdruck etwas lindern.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020