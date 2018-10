Kuckucksbähnel lockt 27 000 Gäste

Neustadt.Die romantische Museumsbahn „Kuckucksbähnel“, die seit 2. Juni 1984 in der Urlaubszeit zwischen dem Hauptbahnhof Neustadt, Lambrecht und Elmstein durchs burgengesäumte Elmsteiner Tal tuckert, war auch in ihrem 34. Betriebsjahr ein echter touristischer Renner: Nach Angaben von Geschäftsführer Horst Kayser werden bis zum endgültigen Saisonende mit den bereits ausgebuchten sieben „Nikolausfahrten“ insgesamt etwa 27 000 Fahrgäste mit der nostalgischen Bahn auf Tour in den Pfälzerwald gegangen sein.

„Die Zahl der Fahrgäste hat sich seit Jahren bei etwa 26 000 bis 27 000 pro Saison eingependelt,“ sagte Kayser, der sich auch im heißen Sommer 2018 über mehrere ausgebuchte Fahrten auf der rund 18 Kilometer langen Strecke durchs Elmsteiner Tal freute. „In manchen Zügen gab es keine Sitzplätze mehr, wenn unterwegs zum Beispiel nach einer Wanderung oder einem Gasthof-Aufenthalt in Breitenstein oder in Helmbach Rückfahrer einstiegen – da hatten wir schon einige Probleme,“ räumt Kayser ein.

Die sieben „Nikolausfahrten“ zwischen dem 30. November und 9. Dezember sind mit jeweils 360 Fahrgästen ausgebucht. Die Bahngäste können unterwegs aussteigen und wandern oder Burgen besichtigen –sie können sich aber auch bis zum Endpunkt Elmstein mit seinem neuen „Kuckucksbähnel-Bahnhof“ fahren lassen und dort das „Weihnachtsdorf“ besuchen.

Arbeiten in der Winterpause

Die Bahnstrecke war vor rund 110 Jahren, am 23. Januar 1909, in Betrieb genommenen worden. 1954 wurde sie für den Personenverkehr, 1977 für den Güterverkehr geschlossenen. Bis zu Beginn der neuen Saison werden erneut verschiedene Streckenabschnitte restauriert. Ab 1. Mai 2019 wird es dann bis zum Herbst voraussichtlich 21 Regelfahrtage an Sonn- und Feiertagen sowie einige Sonderfahrten wie „Rollende Weinproben“ geben. rs

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018